Украинская певица София Ротару, которую затравили из-за возвращения в Россию, все-таки выступила на "Песне года".

Видео, снятым во время появления артистки у входа концертно-развлекательного комплекса "ВТБ Арена", поделился в своем Instagram СтарХит.

"Ее тут ждали, наверное, больше всех. София Ротару приехала на "Песню года". Выглядит потрясающе, настроение отличное всем злым языкам назло. За кулисами София Михайловна встретилась и пообщалась с другом – Филиппом Киркоровым. И вся в цветах и комплиментах покинула мероприятие", – пишет издание.

Впрочем в комментариях большинство пользователей негативно отнеслись к приезду украинской певицы, назвав Ротару предательницей.

Однако, несмотря на негативную реакцию многих пользователей, в сети появились и другие видео с выступления певицы, на которых видно, что российские зрители с восторгом реагируют на выступление Ротару и буквально засыпали ее букетами цветов.

София Ротару КП

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы.

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