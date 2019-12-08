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8 декабря • обновлено в 11:26
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"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть

8.1т
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Украинская певица София Ротару, которую затравили из-за возвращения в Россию, все-таки выступила на "Песне года".

Видео, снятым во время появления артистки у входа концертно-развлекательного комплекса "ВТБ Арена", поделился в своем Instagram СтарХит.

"Ее тут ждали, наверное, больше всех. София Ротару приехала на "Песню года". Выглядит потрясающе, настроение отличное всем злым языкам назло. За кулисами София Михайловна встретилась и пообщалась с другом Филиппом Киркоровым. И вся в цветах и комплиментах покинула мероприятие", – пишет издание.

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Впрочем в комментариях большинство пользователей негативно отнеслись к приезду украинской певицы, назвав Ротару предательницей.

"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть
"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть
"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть
"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть
"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть
"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть
"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть
"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть
"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть

Однако, несмотря на негативную реакцию многих пользователей, в сети появились и другие видео с выступления певицы, на которых видно, что российские зрители с восторгом реагируют на выступление Ротару и буквально засыпали ее букетами цветов.

София Ротару

София Ротару

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы.

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Автор
Анна Михно
Персона
София Ротару
Место
Россия
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Комментарии
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Смешно
3
Интересно
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Печально
22
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Ufo Dan
Ufo Dan
"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть... Странно, что "патриоты" только сейчас "проснулись". А чего в 2014 году, когда случился Иловайский "котёл" и погибло много её соотечественников, "патриоты" не возмущались, что эта старая калоша помчалась ублажать убийц и чуть не попала в авиакатастрофу (https://www.passion.ru/news/znamenitosti/sofiya-rotaru-chut-ne-popala-v-aviakatastrofu-20-10-2014.htm). На Родине эту двустульежопую "артистку" продолжали с почтением называть Софья Михайловна. А она, попутав берега, продолжала колесить по залесью, "рубить капусту" под "фанеру" и пользоваться привилегиями "народной артистки". И всё это время это почему-то никого не возмущало..
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Большинству в России, пофиг на Украину и её проблемы. Любит народ Ротару, ну и ладно. Пусть выступает на радость людям.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Сеть совершенно не разозлило выступление Ротару. Сети по х...(все равно) ,где выступает Ротару .Обоз,будьте политкорректней в своих заголовках.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Ященко Олег, И я о том же. А обоз ,десяток комментов неуравновешенных людей вставил ,обозвав их "Сетью"
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Ященко Олег
Ященко Олег
Турчинов козалуп, правильно, большинству народу в Украине пофиг, что делает она на Расеи. Пусть там от ее песен скачут.
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