Лишилась почти €2 тысячи: звезду "Универа" жестоко обвели вокруг пальца

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская стала жертвой мошенников.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, уточнив, что неприятный инцидент произошел, после того, как она с подругой Натальей Рудовой отдохнула во Франции через компанию Travel Trips.

Настасья Самбурская стала жертвой мошенников instagram/samburskaya

"Поехали мы как-то отдыхать. Нашли через Инстаграм агентство, которое за рекламный пост обещало сделать нам отель стоимостью €1780 всего за 60 тысяч рублей. Огромное количество блогеров и даже наших знакомых артистов рекламировало их и собственно ничего не предвещало беды. Радостно собрали чемоданы и примчались в Канны", – написала она.

По словам Самбурской, при заезде у туристов ничего не спрашивали, только паспорта и карту для оплаты минибара. Звезды отдохнули, вернулись домой, актриса перевела деньги агентству.

"Проходит 2,5 месяца, а с моей карты списывают €1780 и в наименовании организации, получившей платеж, этот отель. Начинаю шерстить по их аккаунту, всех, кого они перерепостили, пользовавшихся их услугами, и нахожу знакомых, кого-то кинули на 400 и 100 тысяч, а также девушку, которую из-за них забрали в тюрьму во Франции", – добавила Самбурская.

Настасья Самбурская и Рудова Наталья instagram.com/rudovanata

Она обратилась в полицию по месту жительства, а также перенаправила заявление по месту получения банковской карты.

"Прошло 2 месяца, из полиции не было ни одного звонка. Сегодня они отправили обратно 60 тысяч рублей, но это только для того, чтобы я не поднимала кипишь, их контору не накрыли и перестали им вносить платежи за несуществующую услугу. Решайте конечно сами, но на мой взгляд, все более чем очевидно. Жалуйтесь на аккаунт или пишите под этим постом, если тоже пострадали от них", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Самбурская поразила сеть рассказом об издевательствах родителей, которые ей приходилось терпеть в детстве. Артистка открыто заявила, что совершенно не любит своих родных, и не хочет испытывать к ним никаких чувств. Также она в настоящее время практически не общается с близкими, которые избивали ее в юношестве.

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