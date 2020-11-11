Лирник о смерти дочери: я три месяца ни с кем не разговаривал – это было страшно

Украинский шоумен и актер Антон Лирник рассказал, как пережил страшную трагедию – смерть своей восьмилетней дочери Марии. Девочка умерла от рака мозга 15 лет назад.

По словам знаменитости, потеря ребенка сказалась на его отношениях с первой супругой, в скором времени после смерти дочери они развелись. Сам артист долгое время не мог ни с кем разговаривать и даже переехал в Германию. Отвлечься от страшных мыслей ему помогала работа – он полностью погрузился в писательство. Об этом Лирник рассказал в интервью YouTube-программе "Между нами" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Антон Лирник скриншот с видео

"Я сейчас могу говорить об этом уже действительно спокойно, потому что прошло уже довольно много времени – 15 лет... А тогда я три месяца ни с кем не разговаривал. Я уехал в Германию. И слава Богу, что я оказался в месте, где практически никто вокруг не говорил на понятном мне языке. Я просто изолировал себя от людей, я никому не звонил и не писал. Мы эту трагедию переживали не вместе с женой. У нас уже были довольно натянутые отношения, брак распадался на части и смерть ребенка разрушила его окончательно... Потом благодаря работе я начал возвращаться в какое-то нормальное состояние. Просто заставлял себя что-то делать, как-то абстрагироваться... За эти три месяца я писал фильм про героя, который похож на меня. Он переживает такую же трагедию – потерю ребенка. Это и был мой рецепт лечения", – поделился Лирник.

Спустя годы артисту вновь удалось познать радость отцовства. Сейчас Лирник воспитывает дочку Софию от второго брака, и Марфу – от отношений с третьей возлюбленной. Впрочем, трагедия не прошла для звезды бесследно.

Антон Лирник с дочерью Марфой starhit.ru

"Когда я узнал о диагнозе своей старшей дочери Софии – уже было поздно что-то делать. Врач тогда нам сказал, что шансов просто нет. Это было откровенно, искренне, но это было страшно – такое услышать. И так и случилось... Сейчас у меня до сих пор жуткий страх за здоровье детей. Это могут понять только женщины", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский актер и режиссер, звезда юмористического сериала "Маски-шоу" Борис Барский впервые прокомментировал смерть сына Константина, которого не стало в 2010 году.