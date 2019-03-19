Лине Костенко — 89: лучшие цитаты украинской поэтессы

19 марта 2019 года свой 89-й День рождения празднует украинская писательница и поэтесса Лина Костенко. Она стала одной из главных персон в истории шестидесятников, ее стихи до сих пор кладут на музыку популярные музыканты, а книгами восхищаются вне зависимости от возраста.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать лучшие цитаты и стихи поэтессы.

Лина Костенко KP.UA

Лина Костенко родилась в 1930 году в поселке Ржищев, который находится в Киевской области. В шестилетнем возрасте она вместе с родителями переехала в Киев. Закончила Литературный институт имени А. М. Горького в 1956 году.

Так, держава – це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава.

Лина Костенко, 1948 год wikipedia.org

Костенко активно участвовала в диссидентском движении, за что была надолго исключена из литературного процесса.

А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Лина Костенко Дзеркало тижня

Она является автором поэтических сборников "Над берегами вічної ріки" (1977), "Неповторність" (1980), "Сад нетанучих скульптур" (1987), романа в стихах "Маруся Чурай" (1979, Шевченківська премія 1987-го), поеми "Берестечко".

Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.

В 2010 году Костенко опубликовала первый прозаический роман "Записки українського самашедшого".

Вечірнє сонце, дякую за день!

Вечірнє сонце, дякую за втому.

За тих лісів просвітлений Едем

і за волошку в житі золотому.

За твій світанок, і за твій зеніт,

і за мої обпечені зеніти.

За те, що завтра хоче зеленіть,

за те, що вчора встигло оддзвеніти.

За небо в небі, за дитячий сміх.

За те, що можу, і за те, що мушу.

Вечірнє сонце, дякую за всіх,

котрі нічим не осквернили душу.

За те, що завтра жде своїх натхнень.

Що десь у світі кров ще не пролито.

Вечірнє сонце, дякую за день,

за цю потребу слова, як молитви.

Мабуть, ще людство дуже молоде.

Бо скільки б ми не загинали пальці, -

XX вік! - а й досі де-не-де

трапляються іще неандертальці.



Подивишся: і що воно таке?

Не допоможе й двоопукла лінза.

Здається ж, люди, все у них людське,

але душа ще з дерева не злізла.

Президент Украины Петр Порошенко трогательно поздравил Лину Костенко с Днем рождения.

Без сумніву, її слово – "твердая криця". Її поезія – відверта та щира. Її талант – винятковий та багатогранний.



Сьогодні наша незрівнянна Ліна Костенко святкує День народження. Многая літа, Ліно Василівно! pic.twitter.com/SyQAZAv39g — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 марта 2019 г.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине 9 марта 2019 года праздновали 205-ю годовщину со дня рождения выдающегося украинского поэта и писателя Тараса Григорьевича Шевченко. Его сборник "Кобзарь" считается основой современной украинской литературы. Он был символом национального духа и вдохновлял патриотов на протяжении десятилетий.

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