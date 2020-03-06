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6 марта • обновлено в 13:56
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Линдеманна застукали в киевском кафе. Видео

1.3т
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Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн был замечен в одном из киевских кафе "Компот".

Так, видео с артистом было опубликовано в сети одним из пользователей.

Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн

rammstein.fandom.com

"Сидишь такой в "Компоте", а тут Тилль", – подписал ролик поклонник.

В кадре видно, что Линдеманн садится за столик в заведении.

Примечательно, что видео, снятым в Киеве, поделился на своей странице в Instagram и сам Тилль. На черно-белом ролике, который был опубликован в stories, музыкант стоит в медицинской маске, на которой написано "К черту коронавирус".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-звезда скандального шоу "Дом-2" Елена Беркова раскритиковала порноклип немецкого певца Тилля Линдеманна на песню "Till The End".

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Автор
Анна Михно
Персона
Тилль Линдеманн
Место
Украина
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