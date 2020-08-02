Ем все, что хочу: популярная ведущая – о секретах стройности

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик заявила, что для сохранения фигуры не придерживается какой-то конкретной диеты, однако старается правильно питаться.

Своими рецептами стройности украинка поделилась на странице в Instagram. "Я действительно в жизни им все, чего мне хочется. Потому что это, так сказать, моя "концепция" жизни: я безумно люблю его и стараюсь получать от него все! И это, конечно, касается и еды", – написала Ребрик.

Она отметила, что каждый день начинает из стакана теплой воды, который принимает за полчаса до завтрака. Жидкость, по словам актрисы, подготовит желудок к работе и восстановит водный баланс, утраченный за ночь.

Instagram / Лилия Ребрик

Вторым правилом Ребрик назвала сытный завтрак. "С семьей мы очень любим завтракать блинами (с начинками фантазируем), сырниками, хотя можем съесть и бутерброд с чаем или кофе. Но очень редко – бутербродами не увлекаемся или пытаемся приготовить их максимально некалорийно", – рассказала ведущая.

Она добавила, что если хочет съесть "что-то уже совсем неполезное", то пытается сделать это до обеда.

Кроме того, после 15-ти часов актриса не ест картофель, морковь и свеклу, поскольку это овощи, в которых большое содержание сахара.

"Поэтому после обеда лучше съесть кусок мяса или рыбы, чем "безвредные" овощи. Не ем я вечером и хлеб. Вообще – мучное я стараюсь есть как можно меньше: только до обеда", – рассказала Ребрик.

Женщина также отметила, что обязательно ужинает, часто белым мясом, белыми сырами и зеленью.

Instagram / Лилия Ребрик

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ведущая вместе с семьей. Instagram / Лилия Ребрик

Instagram / Лилия Ребрик

Instagram / Лилия Ребрик

Instagram / Лилия Ребрик

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лилия Ребрик показала фото из-за кулис съемок продолжения украинского сериала "Великі Вуйки".