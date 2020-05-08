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8 мая • обновлено в 07:38
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Лилии Ребрик – 39: самые сексуальные фото украинской телезвезды

3.8т
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Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в пятницу, 8 мая, отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 39 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков знаменитости.

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Фото: instagram/liliia.rebrik

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Будущая звезда закончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 2001 года является актрисой Киевского академического Молодого театра.

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Фото: instagram/liliia.rebrik

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Фото: instagram/liliia.rebrik

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Фото: instagram/liliia.rebrik

В 2004 году Лилия стала совмещать игру на театральных подмостках с работой на украинском телевидении. В 2006 году она начала вести "Прогноз погоды" на телеканале СТБ. А после выхода на экраны успешных, рейтинговых сериалов с ее участием – звезду выбрали ведущей шоу "Танцуют все!" и "Невероятные истории любви" (того же канала).

С 2017 года Ребрик является ведущей утреней программы "Утро с Украиной" на ТРК Украина.

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Фото: instagram/liliia.rebrik

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Фото: instagram/liliia.rebrik

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Фото: instagram/liliia.rebrik

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Фото: instagram/liliia.rebrik

Первый опыт Лилии на телевидении в качестве актрисы состоялся в 2006 году в сериале "Городской романс", где она предстала в роли аспирантки Нади. После успешного дебюта актриса была задействована и в других кинопроектах: "Арфа для любимой", "Маршрут милосердия", "Картина мелом" и "Вверх тормашками".

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Фото: instagram/liliia.rebrik

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Фото: instagram/liliia.rebrik

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Фото: instagram/liliia.rebrik

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лилия Ребрик удивила поклонников шпагатом в бикини.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Лилия Ребрик
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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