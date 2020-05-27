Лили-Роуз Депп - 21: самые откровенные фото дочери популярного актера

27 мая 21 год отмечается дочери голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп. Девушка родилась в Париже в 1999 году.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото девушке.

instagram.com/lilyrose_depp

Лили-Роуз родилась в Американском госпитале в Париже. Девушка — старший ребенок в семье, у нее есть младший брат Джон "Джек" Кристофер Депп III. Первые годы своей жизни провела во французском поместье План-де-ля-Тур, неподалеку от Сен-Тропе. Школьные годы Лили-Роуз провела в Лос-Анджелесе.

В 2013 году 14-летняя Лили-Роуз дебютировала в фильме Кевина Смита "Бивень", где снялся и ее отец. В 2015 году она снялась в фильме "Планетарий" вместе с Натали Портман.

instagram.com/lilyrose_depp

В мае 2016 года стало известно, что Лили-Роуз Депп выбрали лицом нового аромата Chanel №5 L’Eau.

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп появилась на премии BAFTA-2020 в прозрачном платье, которое надела на голое тело.

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