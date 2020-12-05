"Лига Смеха: смотреть "Зимний кубок" онлайн

Obozrevatel Люди 09:40, 5.12.2020 Обновлено: 11:42, 5.12.2020

Состоялась премьера нового выпуска юмористического шоу "Лиги смеха" от студии "Квартал 95", в котором назвали команды-победителей номинаций.

Так, во время первой части выпуска назвали три команды, которые выиграли мини-кубки в номинациях: "Лучший концерт", "Лучшее полотно", и "Лучший театральный". А во второй части, которая состоится через неделю, назовут главного победителя "Лиги Смеха. Зимнего кубка".

Кроме того, в эфире зрители увидели ведущим выпуска рэпера Потапа, который заменил Евгения Кошевого, поскольку артист заболел коронавирусом и не смог присутствовать на игре.

После всех конкурсов каждый тренер и команда получили мини-кубки в своих номинациях: "Лучший концерт" команда "Ого", "Лучшее полотно" команда "Наш формат", "Лучший театральный" команда СМТ.

Смотреть весь выпуск онлайн:

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, был назван победитель шестого сезона "Лиги смеха".

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