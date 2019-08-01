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"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

2.2т Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая со скандалом рассталась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, нарвалась на критику сети, опубликовав снимок с новым возлюбленным.

Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась черно-белой фотографией с саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом. Певица сделала селфи в зеркале, позируя возле парня.

Преданные фанаты Лорак оставили под постом позитивные комментарии, однако значительная часть подписчиков обрушилась на женщину с критикой.

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"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

instagram.com/anilorak

"Он ей не пара. Как породистая красавица и дворняжка", "Ани, это не твой человек", "Седина в голову – бес в ребро", "А он бейсболку снимает?" "Вкус испортился как в отношении творчества, так и в отношении мужчин", – написали пользователи сети.

Некоторым не понравился не так бойфренд певицы, как ее внешность и творчество. "Что вы делаете со своим лицом?" "Все больше похожа на Майкла Джексона", "Это уже не та Ани Лорак, очень жаль. Сейчас она поет не для души, а из-за денег", "Где прежняя Лорак?" "Народ не верит в эти песни не о чем. Полное разочарование", – заявили в комментариях.

"Мне вот интересно, что там лифчик на диване делает?" – заметила одна из подписчиц.

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

"Лифчик на диване": Лорак разозлила сеть фото с новым бойфрендом

Скриншот

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram.com/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Ани Лорак
Теги
шоу-бизнес Отношения сплетни фотографии Instagram
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