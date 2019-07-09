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Лие Ахеджаковой - 81: что актриса говорила об Украине

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9 июля известной российской актрисе украинского происхождения Лие Ахеджаковой исполняется 81 год. Артистка родилась в 1938 году в Днепропетровске.

Она выросла в театральной семье. Отчим Меджид Салехович Ахеджаков был режиссером, а мать, Юлия Александровна, актрисой. Ахеджакова известна своей активной гражданской позицией. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что она говорила об Украине.

Лие Ахеджаковой - 81: что актриса говорила об Украине

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Новости
"Это привлекает": Винник дал совет "волчицам" Украины

Об Украине

Пусть оскорбляют, пусть бросают в меня камни, но я лично Украине не предам! Ни под каким видом, даже если меня будут так жестоко оскорблять и унижать.

Лие Ахеджаковой - 81: что актриса говорила об Украине

24smi.org

О Крыме

Меня это так ранит, когда люди, мной безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг звереют: "Крым наш! Наш российский Крым". Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике огромный ущерб.

Лие Ахеджаковой - 81: что актриса говорила об Украине

24smi.org

Я Крым весь объездила, он часть моей жизни. Но это абсолютно не оправдывает воровство. Я считаю: Крым принадлежит Украине. Как это можно - отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы. еперь я "террористка" в отношении Крыма. Правда, я "террорист" в компании самых уважаемых представителей нашей культуры. Мы "враги народа" и, главное, "террористы". Но такая удивительная компания - честь для меня.

Лие Ахеджаковой - 81: что актриса говорила об Украине

kino-teatr.ru

О поездках в Украине

Я не знаю, что это за собой повлечет. Я только поехала в Одессу на кинофестиваль. Мне было очень интересно, как живет этот светлый, веселый, замечательный город, который даже не назовешь Украиной – это отдельная страна, Одесса...

Лие Ахеджаковой - 81: что актриса говорила об Украине

vesti.dp.ua

О запрете некоторым российским артистам посещать Украину

Неправильная мера. А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же – советский. Я замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизни свои эти ребята из Небесной Сотни отдали не за это.

Лие Ахеджаковой - 81: что актриса говорила об Украине

kino-teatr.ru

Дураки, что я могу сказать, идиоты. Это означает, что эти люди лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить. Это ужас. Это чистый совок. Потому, что мы все одинаковые – вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи.

Лие Ахеджаковой - 81: что актриса говорила об Украине

politeka.net

Об Олеге Сенцове

Что происходит? Как нам не стыдно? Под завесой этой наркоты, этого мундиаля, всеобщее веселье, радость, победы. Население оказалось готовым принять с распростертыми объятиями весь мир... Но тихонечко, тихонечко, за ставнями, под ковром человек уже 54-й день голодает.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова заступилась за своего коллегу Алексея Панина, который резко раскритиковал современных россиян, назвав их "упырями и уродцами". Артистка заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

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Персона
Лия Ахеджакова
Место
Россия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
сщас...подыхает в нищете и забвении Помогли б дуре)))Ан нет...Такие вот вы)))
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