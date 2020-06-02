Лидер "Мужского государства" Поздняков убит в собственном доме

Основатель скандального российского паблика "Мужское государство" Владислав Поздняков убит в Стамбуле.

Об этом Telegram-каналу "Подъем" рассказал его знакомый.

По его словам, сначала информация появилась в сети, и он решил проверить ее, позвонив матери Позднякова. Она подтвердила гибель сына.

"Связался с матерью Влада. Она подтвердила убийство", - заявил мужчина.

Мать Позднякова рассказала, что он погиб от нескольких ножевых ранений, которые были нанесены ему в подъезде собственного дома.

Поздняков скончался в реанимации, не приходя в сознание. По словам источника, блогер получал угрозы "по несколько тысяч ежедневно, особенно после того, как им заинтересовались в Чечне".

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер Грегори Тайри Бойс, который сыграл одноклассника главной героини Беллы в фильме "Сумерки", и его девушка Натали найдены мертвыми в Лас-Вегасе.

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