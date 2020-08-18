Лидер "Леприконсов" про молчание артистов о протестах в Беларуси: им страшно, они зависимы

Лидер известной белорусской группы "Леприконсы" Илья Митько призвал публику не травить местных артистов за то, что они не высказывались о протестах в Беларуси.

В частности, он оправдал лидера групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергея Михалка за то, что тот не реагировал в сети на ситуацию после выборов в Беларуси, когда ОМОН избил демонстрантов. Об этом шла речь в интервью с журналисткой Натальей Влащенко для YouTube-проекта "Vласть vs Vлащенко" (смотрите видео в конце новости).

Также, по его словам, белорусские музыканты могут лишиться работы из-за своей политической позиции.

Илья Митько рассказал, почему белорусские музыканты молчали о протестах Голос Правды

"Я призываю никого из белорусских музыкантов не осуждать. Потому что и Макс Корж отгреб, и Сергея Михалка раскритиковали. Всегда к чему-то можно придраться, тот же Михалок, он столько уже всего сделал для Беларуси, оставьте его в покое. Я уверен, не просто так он молчал, ему уже и так досталось", – отметил белорусский рокер.

Рэпер обратился к протестующим в Беларуси Instagram Макса Коржа

Музыкант заявил, что власть Беларуси может навредить карьере музыкантов, запретив их концерты на территории страны из-за политических убеждений и "закрыть" их.

"Белорусским артистам страшно что-либо говорить, их могут поставить "на бан" или отправить в черный стоп-лист, заблокировать концертные площадки. Именно так все и происходит, есть шанс остаться вообще без работы. Есть те, которые работают исключительно на территории Республики Беларусь – те вообще ребята крайне зависимы от государства. У нас государство занимает большую часть жизни человека. Тем более артистов, страна небольшая и рынок концертов также маленький", – уточнил рокер.

Белорусский рокер высказался о ситуации в Беларуси Instagram Ильи Митько

Отметим, сам Илья Митько также отреагировал в социальных сетях на ситуацию, которая сложилась в Беларуси. Он подчеркнул, что это может иметь для него негативные последствия.

"Поэтому я понимаю всех ребят, и меня прошу понять: не требуйте многого. И даже то, что я сейчас скажу, для меня может иметь последствия. Однако уже сейчас невозможно молчать", – подытожил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL: