Лидер Kozak System Леньо о "совках с триколором": это люди без родины, без идеи

Фронтмен рок-группы Kozak System Иван Леньо заявил, что "совки в вышиванках" имеют цель и идею, а те, кто "с триколором", – это люди без родины.

Музыкант стал гостем YouTube-программы Сергея Иванова "Антиподы". На вопрос ведущего о "совках в вышиванках" певец ответил, что это люди, которые пытаются верить в счастливое будущее Украины, что нельзя сказать о тех, кто "с триколором" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они, по крайней мере, причисляют себя к той когорте людей, которую мы называем нацией. Потому что те, кто с триколором, – там вообще полный абзац. Это люди без родины, без идеи, это какое-то примитивное потребительство. У них все гораздо хуже", – заявил Леньо.

По его словам, "совок" изувечил человеческие души. Музыкант назвал СССР "страшным злом" и отметил, что это зло продолжает влиять на людей. Также он сравнил Украину с маленьким ребенком, который только пытается встать на ноги и равняется на старших, то есть на зарубежные страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Леньо заявлял, что жителей Донбасса необходимо лишить гражданства Украины. Музыкант также выступил против того, чтобы "именно эти люди выбирали украинскую власть".