Известный украинский музыкант, лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк собрался в политику и будет баллотироваться в Винницкий городской совет от "Партии Винничан".

Об этом сообщила пресс-служба партии на официальной странице в Facebook, отметив, что артист будет идти на выборы первым номером в списке.

"Здесь должен был быть большой пост о почетном гражданине Винницы, волонтере, общественном деятеле и известном винничанине Викторе Бронюке. Но. Очень большое количество винничан лично знает Виктора Владимировича и не столько по творческой карьере в группе "ТИК", сколько по его делам, помощи и в первую очередь, как человека. Поэтому просто. Знакомьтесь! Первый номер "Партии Винничан" в Винницкий городской совет – Виктор Бронюк", – говорится в сообщении.

Лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк собрался в политику. molagroup.com.ua

Facebook-аккаунт "Партии Винничан"

Эту информацию подтвердил и сам Бронюк на личной странице в Facebook. Как заявил певец, партию будет интересовать успех не одного города, а всей области.

"Я не один раз объездил всю Украину. И наша Винница, на фоне других областных центров, выглядит действительно очень достойно. Это факт. А то, что сегодня собралась целая куча желающих побороться за мэрское кресло, на мой взгляд, выглядит странно. Прямо парад кандидатов. Во всех остальных городах нашей области все хорошо? В райцентрах, поселках, селах? Нас интересует успех всей Винницкой области!" – говорится в заявлении лидера группы "ТИК".

Виктор Бронюк будет бороться за кресло депутата мэрии Винницы. odnaminyta.com

Facebook-аккаунт Виктора Бронюка

Виктор Бронюк – украинский музыкант, лидер группы "ТИК". Родился 24 марта 1979 года в Винницкой области. У него два образования – педагогическое училище и исторический факультет. В 2005 году Бронюк создал группу "ТИК" (Трезвость и Культура). Самую большую популярность коллективу принесла песня "Олені".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен Сергей Притула объяснил, почему принял решение баллотироваться на выборы мэра Киева. Заявление об участии в выборах главы столицы он сделал 11 августа.