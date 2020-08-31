Лидер группы Little Big заявил о разводе с женой

Лидер группы Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая, которая выступает под псевдонимом Татарка, объявили о разводе после четырех лет брака.

На YouTube-канале Tatarka артисты опубликовали обращение к поклонникам, в котором признались, что не готовы жить вместе только ради их сына Добрыни. Но при этом они остались друзьями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, Прусикин рассказал, что из-за концертов Little Big постоянно был в разъездах, а его жена "просто ждала". Поэтому они приняли решение о разводе еще в декабре 2019 года.

Прусикин и Татарка объявили о разводе скриншот видео

"Отношения на расстоянии – это полное г*вно, кто бы что не говорил. Сохранить семью ради ребенка – эгоизм", – добавила Ирина.

Артисты посоветовали обсуждать все проблемы в семье, чтобы расстаться без скандалов. Также Прусикин пообещал, что если он не будет в турах, то будет проводить время с Ирой и сыном.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, как пережила развод с пластическим хирургом Эдгаром. А также дала советы женщинам, как не "сломаться" после тяжелого развода.