Лидер "Дизель шоу" о конкурентах: все ушли в политику

Лидер "Дизель шоу" Егор Крутоголов заявил, что у их студии нет конкурентов, ведь все хорошие юмористы ушли в политику.

В интервью изданию "Факты" 40-летний актер рассказал, что так было не всегда, потому что раньше происходила жестокая борьба за зрителей. Были попытки закрыть проект, подкупить актеров, но "Дизель шоу" пыталось постоянно отбиваться и держаться вместе.

"Сейчас я даже не знаю, кто может соперничать с нами в силе актерского состава. Почему хулиганы ходят компанией? Потому что чувствуют силу стаи, а у нас – творческая толпа, которая юмором может навалять любому!" – подчеркнул Крутоголов.

Также актер признался, что у него отсутствуют политические амбиции. По его мнению, каждый должен заниматься своим делом, поэтому он будет продолжать смешить людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между юмористическими студиями "Квартал 95" и "Дизель шоу" возник скандал из-за плагиата шуток. Актор студии "Квартал 95" Артем Гагарин грубо ответил "Дизелю" на обвинения в плагиате. Он отметил, что они за основу для своего номера взяли эпизод из книги, которая вышла еще в 2013 году. Итак, по словам Гагарина, "Дизель шоу" тоже ее "украли" у автора.