Лидер "Бумбокс" Хлывнюк об аннексии Крыма: все вернется, этот период для истории – ничто

Фронтмен популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказал мнение, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Главное, по его словам – сосредоточиться на том, чтобы эта тема не пропала с мировой повестки дня.

Об этом шла речь в его интервью для "Крым.Реалии". Хлывнюк отметил, что он очень скучает по Крыму, который аннексировала Россия, а также по людям, которые там живут. Полуостров он считает своим домом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я очень скучаю по Крыму, очень люблю полуостров и людей, которые там живут. Это наш дом. Для тысяч украинцев разного происхождения, разной национальности. Там мои родные люди. Я не считаю Украину большой страной, и в маленькой "квартире" под названием Украина Крым занимает очень и очень важное место", – отметил музыкант.

Андрей Хлывнюк высказался об аннексии Крыма . Karabas Live

Он также подчеркнул, что Крым может вернуться в состав Украины через 10, 20, или 50 лет, однако этот период для истории не является значимым. В то же время певец добавил, что хоть он и выступает против оккупации Крыма, на людей, которые никак не отреагировали на аннексию полуострова, он не держит обиды.

"Я не обижаюсь на тех людей, которые не отреагировали на аннексию Крыма. При чем тут обиды? Есть четкая осведомленность ситуации, есть выводы здоровых взрослых людей. А обиды ни к чему хорошему не приводят... Все вернется! Сколько б там ни было – 10, 20, 50 или 100 лет – для истории ничто. Обязательно Крым вернется, все зависит, как мы все будем работать в этом направлении", – подытожил Андрей Хлывнюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк эмоционально высказался об украинских звездах в России.