Лидер 'Бумбокс' Андрей Хлывнюк – о проблемах в Украине: мы не хотим быть страной-придатком

Украинский певец, фронтмен популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказался по поводу ситуации в Украине и проблем в ней.

По его словам, на сегодняшний день главной проблемой в нашей стране является война. Об этом он заявил в шоу "Кондратюк в понедельник" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Перед нами вызов – показать то, что нас беспокоит. Показать то, о чем кто-то боится сказать, а кто-то игнорирует. Мы – непосредственные участники настоящего нашей страны, нашей планеты – не можем игнорировать вопиющие вещи, которые происходят. Мы не можем игнорировать, что в Украине на сегодняшний день изнасиловано презумпцию невиновности", – рассказал артист.

Хлывнюк отметил, что в нашем государстве в тюрьмах сидят люди, вина которых не доказана, и никто не видит никаких доказательств обратного.

"Большая проблема в том, что есть люди, которые работают на нас, на наши деньги и ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Но также в этой системе существуют преступники. Мало нам в нашей стране гендерных проблем, так еще и люди, которые должны защищать – они могут быть оборотнями", – подчеркнул лидер группы "Бумбокс".

Он считает, что украинское общество не может позволить себе сдаться.

"Мы все, независимо от того строим ли мы высотки, или мы записываемся в студии, мы все хотим перемен. Мы не хотим быть страной-придатком, не хотим стыдиться, грубо говоря, за границей, потому что у нас – синие паспорта. Потому что мы украинцы и это важно!", – подытожил певец.

Хлывнюк добавил, что первый шаг, который нужно сделать, это начать громко говорить о своих проблемах.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бумбокс" выпустили клип "Ангела" из последнего альбома "Таємний код: Рубікон". Видео на песню стало одновременно и откровением, и попыткой показать, что разрушает нашу страну уже 30 лет после обретения Независимости.