Лидер "Агаты Кристи" Глеб Самойлов экстренно госпитализирован: что произошло

Музыкант, лидер рок-группы "The Matrixx" и один из фронтменов группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов экстренно госпитализирован из-за острого приступа панкреатита.

Из-за этого группа The Matrixx, в которой сейчас играет артист, вынуждена отменить свой онлайн-концерт. Об этом сообщили на официальной странице коллектива в Instagram.

Глеб Самойлов instagram.com/thematrixx_official

"Дорогие друзья! К сожалению, мы вынуждены сообщить, что онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The MATRIXX, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей", -сообщил менеджмент артиста.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный индийский актер, который снимался в Голливуде и Болливуде, Иррфан Кхан умер. Ему было 53 года.