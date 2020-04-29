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29 апреля • обновлено в 19:23
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Лидер "Агаты Кристи" Глеб Самойлов экстренно госпитализирован: что произошло

1.5т
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Музыкант, лидер рок-группы "The Matrixx" и один из фронтменов группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов экстренно госпитализирован из-за острого приступа панкреатита.

Из-за этого группа The Matrixx, в которой сейчас играет артист, вынуждена отменить свой онлайн-концерт. Об этом сообщили на официальной странице коллектива в Instagram.

Глеб Самойлов

Глеб Самойлов

instagram.com/thematrixx_official

"Дорогие друзья! К сожалению, мы вынуждены сообщить, что онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The MATRIXX, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей", -сообщил менеджмент артиста.

Дорогие друзья! К сожалению, мы вынуждены сообщить, что онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The MATRIXX, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей. Мы желаем Глебу скорейшего выздоровления и уверены, что поклонники тоже присоединятся к этим пожеланиям. Группа The MATRIXX обязательно отыграет запланированный онлайн-концерт, поэтому все купленные лоты действительны. До встречи 10 мая на vk.com/matrixxlive! #TheMatrixx #ГлебСамойлов #Снэйк #СтасяМатвеева #ВалерийАркадин #онлайнконцерт #onlineконцерт #ВКонтакте

Публикация от Глеб Самойлов & The Matrixx (@thematrixx_official)

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный индийский актер, который снимался в Голливуде и Болливуде, Иррфан Кхан умер. Ему было 53 года.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Глеб Самойлов
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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