"Либо хорошо, либо никак": звезда Comedy Club рассказал о цензуре в российском юморе

Известный российский юморист, звезда проекта Comedy Club Тимур Батрутдинов прокомментировал цензуру на комедийном шоу.

Своим мнением он поделился в шоу "Без души" со стендап комиком Данилой Поперечнмым. Видео опубликовано на его официальной странице в Youtube. (Чтобы посмотреть ролик доскрольте страницу до конца).

Скриншот из видео

"Сам Comedy Club... Его же продали в Газпром-медиа. Есть люди, которые страхуют от потенциальных проблем. Оскорбление чувств этих, оскорбление чувств тех... Некоторые номера, некоторые шутки после рассмотрения юристами - не доходят. С определенными какими-то объяснениями. В целом, существуя на телевидении мы в какой-то момент сказали, что ничью сторону не хотим принимать. Чтобы не было пропаганды ни в чью сторону", - сказал Батрутдинов.

Скриншот из видео

Поперечный отметил, что в Comedy Club как и в КВН - про власть говорят либо хорошо, либо ничего.

"А знаешь про кого еще так говорят? Вот может в этом и есть главная шутка?", - добавил комик.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России. Он заявил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.

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