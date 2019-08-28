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"Либералы чертовы, с пе*ерастами": одиозный Охлобыстин высказался о протестах в России

2.6т Читать материал на украинском

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, которого Владимир Зеленский в марте назвал идиотом за провокационное видео, высказался о протестах в РФ.

В интервью изданию "Собеседник" он раскритиковал молодежь, которая хочет перемен, и предупредил, "если все разгорится, будет беда".

"И со стороны, как и у всех россиян, складывается ощущение, что москвичи, либералы чертовы, с пе*ерастами, ой, с гомосексуалистами и обманутой ими молодежью кипеж хотят. И будет, как в Украине, – да ну их на фиг. И вот что я скажу: нет в этой ситуации с протестами патриотизма ни с одной, ни с другой стороны", – сказал он.

Охлобыстин высказался о протестах в РФ

Охлобыстин высказался о протестах в РФ

По словам Охлобыстина, чиновники, защищающие власть, часто имеют двойное гражданство и виллы в Европе и Америке. А оппозиционеры сидят на грантах и хотят встать на место тех, кого критикуют.

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"Понимаете, я работал в политике. Тут нет выхода. Единственный – это наказать и тех, и других, потому что, если все разгорится, будет большая беда. Молодежи это объяснить невозможно, они думают, что это закончится на уровне кипежа – я всегда за кипеж, но не в масштабах страны. Это тупик. Может, ввести курирующую должность, как был "всесоюзный староста" Калинин? Это было иллюзией, конечно, но чуть-чуть и работало. Он периодически приходил к Сталину: Иосиф Виссарионович, такие тут дела, те немного не справляются, и те тоже, а народ бузит", – добавил актер.

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

instagram /psykero1477

Ранее с заявлением о протестах в России оскандалился эпатажный российский шоумен Сергей Зверев, порекомендовав инвалидам не ходить на несогласованные митинги.

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Тема
Протесты в России
Персона
Иван Охлобыстин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Новости России
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