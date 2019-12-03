"Лев Левченко": Бузова снова глупо оконфузилась в Москве

Скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова оконфузилась на сцене в Москве.

Так, как передает Telegram-канал Super, телезвезда удостоилась награды на музыкальной премии "Золотой хит 2019" от телеканала Music Box.

Ольга Бузова Вокруг ТВ

В этот вечер Бузова также выступила на сцене со своей новой песней "Вот она я". Выход артистки был сразу после певца Льва Лещенко. Об этом сообщила сама Ольга, однако допустила ошибку в фамилии артиста.

"Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко!" – произнесла со сцены Бузова.

Лев Лещенко КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов бил свою бывшую жену – певицу и ведущую Ольгу Бузову.

Только осенью 2013 года девушка трижды вызывала полицию из-за избиений со стороны футболиста.

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