Певец Лев Лещенко внезапно публично выругался матом.

Произошло это на новом шоу комика Максима Галкина "Музыкалити", где Лещенко был гостем вместе с Кириллом "Бледным" Тимошенко из группы "Пошлая Молли".

Галкин, в частности, обсуждал с гостями, почему рэперы в песнях часто называют девушек суками.

По словам Лещенко, это связано с сексом.

"Сука – это такой сексуальный манок. Называть: ты клевая сука. Есть же это: ну как тебе, нравится? Очень нравится. Оху*тельно нравится", - сказал Лещенко.

Чем вызвал удивление у "Бледного".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лев Лещенко резко высказался о пенсии в России.

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