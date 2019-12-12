Главная Новости
12 декабря • обновлено в 12:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Лев Лещенко внезапно публично выругался матом

1.2т
Читать материал на украинском

Певец Лев Лещенко внезапно публично выругался матом.

Произошло это на новом шоу комика Максима Галкина "Музыкалити", где Лещенко был гостем вместе с Кириллом "Бледным" Тимошенко из группы "Пошлая Молли".

Новости
Лев Лещенко угодил в больницу: певец рассказал о состоянии здоровья

Галкин, в частности, обсуждал с гостями, почему рэперы в песнях часто называют девушек суками.

По словам Лещенко, это связано с сексом.

"Сука – это такой сексуальный манок. Называть: ты клевая сука. Есть же это: ну как тебе, нравится? Очень нравится. Оху*тельно нравится", - сказал Лещенко.

Лев Лещенко внезапно публично выругался матом

Чем вызвал удивление у "Бледного".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лев Лещенко резко высказался о пенсии в России.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Максим Галкин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги