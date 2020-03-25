Российский певец Лев Лещенко, у которого подозревают коронавирус, попал в реанимацию в Коммунарке.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У артиста нет подтвержденного коронавируса, сейчас он ожидает анализов. В данный момент легендарный певец находится в реанимационной палате на 7 этаже здания.

"Сегодня у Лещенко начались трудности с дыханием, он начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Вскоре его состояние удалось стабилизировать", – пишет Telegram-канал "Светские хроники".

Журналистка Ксения Собчак отметила, что общалась с общими знакомыми и узнала, что артист находится в очень тяжелом состоянии.

"Да, он реально находится в реанимации. Его там подпитывают после тяжелейших гастролей и перелетов по два раза в день. Подпитывают кислородом. Он там будет еще дня два. Молитесь за него. Молитесь за него и за жену. Даст Бог, выскочим отсюда", - сказал Олег Дмитриев, концертный директор Лещенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Винокур резко высказался о госпитализации советского артиста Льва Лещенко с подозрением на коронавирус.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.