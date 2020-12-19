Лесю Никитюк обокрали прямо во время сьемок ее шоу

Украинская телеведущая Леся Никитюк стала жертвой ограбления.

Знаменитость обворовали во время во время путешествий по Черниговской области, сообщили в пресс-службе Нового канала. Так, во время съемок шоу "Le Маршрутка", телеведущая и ее водитель "Богдана" остановились около поля, чтобы отдохнуть от дороги. После сна знаменитость заметила, что лишилась многих вещей. Грабители вынесли ценный багаж из транспорта.

Никитюк сообщила, что первым делом у них украли телефоны и навигатор. Также, по словам ведущей, забрали и более габаритный багаж. После неприятного инцидента звезда сообщила, что теперь будет страховать свои вещи.

"Грабители забрали турецкие коврики, югославский костюм, вынесли холодильник, телевизор, микроволновку, вытяжку. Не понимаю, кому нужен был сервант? Они что, через поле его тащили? Из всех дорогих вазонов забрали рододендрон", – заявила артистка.

А не так давно OBOZREVATEL сообщал о том, что Леся Никитюк попала в трамвайное ДТП. Во время путешествия по Украине звезда решила прокатиться на раритетном карпатском транспорте, который во время движения сошел с рельсов.