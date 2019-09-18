"Леся соблазняет": Никитюк восхитила сеть стройной фигурой

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть ярким фото в купальнике. Так, артистка позировала на яхте.

Снимок Никитюк разместила на своей странице в Instagram. Поклонники ведущей оставили множество комплиментов.

"Богиня", "Секси", "А без купальника будет?", "Идеально", "Какая секси. Леся, ты просто бомба", "Сияй, безумный бриллиант", "И кого это Леся соблазняет все это время в купальниках?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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