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28 сентября • обновлено в 18:50
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"Леся, огонь!" Никитюк сверкнула голой грудью

2.7т Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых предстала полуобнаженной.

Так, звезда позировала в одних трусиках, прикрыв все пикантные места шубой. Соответствующий снимок она обнародовала на своей странице в Instagram.

"Настоящая я", – подписала Никитюк под фотографией, на которой частично можно рассмотреть голую грудь и стройное тело.

Полуголая Леся Никитюк

Полуголая Леся Никитюк

instagram / lesia_nikituk

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Поклонники были в восторге от пикантного кадра телеведущей, которая смотрит с той стороны экрана хищным взглядом.

"Очень", "Какая красавица", "Вау", "Трусики черные, богиня", "Можно и без одежды", "Огонь, Леся", "Это просто шикардос", "Секси", – восхитились фанаты.

"Леся, огонь!" Никитюк сверкнула голой грудью
"Леся, огонь!" Никитюк сверкнула голой грудью
"Леся, огонь!" Никитюк сверкнула голой грудью

Леся Никитюк

Леся Никитюк

instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк показала пышную грудь на фото с черникой, вызвав ажиотаж в сети.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
шалава.
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я не знаю, кто эта эта женщина с лошадиным лицом, но она очень любит "сверкать" грудью, я заметила
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