"Леся, огонь!" Никитюк сверкнула голой грудью

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых предстала полуобнаженной.

Так, звезда позировала в одних трусиках, прикрыв все пикантные места шубой. Соответствующий снимок она обнародовала на своей странице в Instagram.

"Настоящая я", – подписала Никитюк под фотографией, на которой частично можно рассмотреть голую грудь и стройное тело.

Полуголая Леся Никитюк instagram / lesia_nikituk

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Поклонники были в восторге от пикантного кадра телеведущей, которая смотрит с той стороны экрана хищным взглядом.

"Очень", "Какая красавица", "Вау", "Трусики черные, богиня", "Можно и без одежды", "Огонь, Леся", "Это просто шикардос", "Секси", – восхитились фанаты.

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк показала пышную грудь на фото с черникой, вызвав ажиотаж в сети.

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