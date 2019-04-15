МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Леся Никитюк завела сеть фото с оголенной грудью

6.2тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк, звезда передачи "Хто зверху", восхитила сеть откровенным фото. На нем она позировала в топе, который едва прикрывал ее грудь.

Пользователи сети восхитились снимком, который артистка разместила на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк завела сеть фото с оголенной грудью
Новости
"Довели с самого утра": Пугачеву заставили плакать в день рождения. Видео

"Сладкая", "Красотка", "Прям сама, как вишенка на торте", "Богиня", "Ого, это персики", "Очень эффектно", — пишут в комментариях к фото.

Леся Никитюк завела сеть фото с оголенной грудью
Леся Никитюк завела сеть фото с оголенной грудью
Леся Никитюк завела сеть фото с оголенной грудью
Леся Никитюк завела сеть фото с оголенной грудью
Леся Никитюк завела сеть фото с оголенной грудью
Леся Никитюк завела сеть фото с оголенной грудью
Леся Никитюк завела сеть фото с оголенной грудью
Леся Никитюк завела сеть фото с оголенной грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков откровенным фото, на котором смело продемонстрировала грудь.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Леся Никитюк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Schuck Paula
Schuck Paula
Я залишила останню роботу і почала працювати в Інтернеті два місяці. Я виграв $ 29463 для керування веб-сторінками. Як? Я працюю в Інтернеті! Моя стара робота зробила мене нещасним. Тепер я можу сказати, що моє життя жахливо змінилося на краще !. Просто відкрийте посилання на цьому сайті та відвідайтеe картки тoщo нa дoмашніх нoсіях i більшe карт для більш дoкладнoї інфoрмації. ....... >>>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения