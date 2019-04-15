Леся Никитюк завела сеть фото с оголенной грудью

Украинская телеведущая Леся Никитюк, звезда передачи "Хто зверху", восхитила сеть откровенным фото. На нем она позировала в топе, который едва прикрывал ее грудь.

Пользователи сети восхитились снимком, который артистка разместила на своей странице в Instagram.

"Сладкая", "Красотка", "Прям сама, как вишенка на торте", "Богиня", "Ого, это персики", "Очень эффектно", — пишут в комментариях к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков откровенным фото, на котором смело продемонстрировала грудь.

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