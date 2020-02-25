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26 февраля • обновлено в 03:02
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Леся Никитюк взволновала поклонников горячим фото в купальнике

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Египте, восхитила фанатов новым горячим фото.

Так, соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, лежа на спине посреди моря и демонстрируя соблазнительные формы.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

"Море и отдых", – прокомментировала публикацию телеведущая.

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото: instagram/lesia_nikituk

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Никитюк взволновала горячим фото в купальнике
Никитюк взволновала горячим фото в купальнике
Никитюк взволновала горячим фото в купальнике
Никитюк взволновала горячим фото в купальнике

Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк оголила грудь

Леся Никитюк оголила грудь

Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Леся Никитюк
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