Леся Никитюк, Тина Кароль и другие: кто может стать главной героиней шоу "Холостячка 2"

София Ковнир Люди 12:14, 16.12.2020 Обновлено: 12:42, 16.12.2020

Издание "Краще медіа" составило список знаменитостей, которые могут стать главными героинями популярного реалити-шоу "Холостячка". По их мнению, если организаторы проекта решат выпустить второй сезон, то, вероятно, "холостячкой" будет Тина Кароль, Леся Никитюк или же другие известные персоны.

В перечне каждая из женщин успешная и яркая личность. Они незамужние и поэтому у них есть все шансы стать героинями шоу "Холостячка". Об этом сообщает "Краще медіа".

Тина Кароль

  • Уже семь лет певица вдова и сама воспитывает 12-летнего сына. Долгое время тему личной жизни Кароль не поднимала, однако артистка все больше говорит о том, что женщине обязательно нужен мужчина и она готова к новым отношениям.

Тина Кароль
112 Украина

Леся Никитюк

  • О ее личной жизни ничего не известно, кроме того, что у нее есть любимый пес по кличке Рафаэль.

Леся Никитюк
24 канал

Миша Романова

  • Экс-участница "ВИА Гры" является очень яркой и сексуальной девушкой. У Романовой 2-летний сын Мартин. По словам звезды, она сама хотела бы стать главной "холостячкой" страны. Романова заявила, что в современном мире сложно найти хорошего человека, лично она пока такого не встретила.

Миша Романова
Экспресс газета

Наталья Могилевская

  • Пока певица официально не представила общественности своего избранника, вполне вероятно, что ее личная жизнь может измениться до старта второго сезона.

Наталья Могилевская
LIGA.net

Алина Гросу

  • Совсем недавно певица развелась со своим супругом, в браке с которым пробыла всего полгода. По словам Гросу, времени на поиски возлюбленного у нее пока нет, поэтому проект "Холостячка" может ей идеально помочь в этом.

Алина Гросу
UkrMedia

TAYANNA

  • 36-летняя Татьяна Решетняк сама воспитывает сына Даниэля. Летом певица призналась, что у нее появился любимый человек, однако уже через несколько месяцев они расстались.

  • В пресс-службе артистки сообщили, что пока предложений стать главной героиней "Холостячки" не было.

TAYANNA
Best Music

Слава Каминская

  • Солистка группы "НеАнгелы" уже полтора года как разведена. Она воспитывает двоих детей и о личной жизни артистки пока неизвестно. Ранее она намекала, что у нее появился другой мужчина, но она еще не представила его публике.

Слава Каминская
"Факты"

Анна Ризатдинова

  • Недавно появилась информация о том, что известная гимнастка закрутила роман с экс-холостяком Сергеем Мельником. Многие считают, что все это был пиар-ход, поэтому ее также включили в список "завидных холостячек".

Анна Ризатдинова
24 канал

Злата Огневич

  • Свои отношения с мужчинами певица не афиширует, но все же завидная невеста может стать главной героиней шоу "Холостячка".

Злата Огневич
24 канал

Дарья Петрожицкая

  • Украинская актриса пока никак не комментирует возможность принять участие в реалити-шоу, но все же ее включили в список "холостячки", так как на сегодняшний день она является одной из самых популярных знаменитостей кино.

Дарья Петрожицкая
iod.media

Напомним, "Холостячка" – украинское реалити-шоу свиданий, появившейся в октябре 2020 года на телеканале "СТБ".

В каждом выпуске главная героиня встречается с одним или сразу несколькими мужчинами. Эти свидания проходят в разных местах. Во время встреч мужчины должны понравиться "холостячке", чтобы заинтересовать ее и избавиться от конкурентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в восьмом выпуске реалити "Холостячка" шоу покинул Андрей Рыбак.

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Шоу Люди

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