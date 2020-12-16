Леся Никитюк, Тина Кароль и другие: кто может стать главной героиней шоу "Холостячка 2"

Издание "Краще медіа" составило список знаменитостей, которые могут стать главными героинями популярного реалити-шоу "Холостячка". По их мнению, если организаторы проекта решат выпустить второй сезон, то, вероятно, "холостячкой" будет Тина Кароль, Леся Никитюк или же другие известные персоны.

В перечне каждая из женщин успешная и яркая личность. Они незамужние и поэтому у них есть все шансы стать героинями шоу "Холостячка". Об этом сообщает "Краще медіа".

Тина Кароль

Уже семь лет певица вдова и сама воспитывает 12-летнего сына. Долгое время тему личной жизни Кароль не поднимала, однако артистка все больше говорит о том, что женщине обязательно нужен мужчина и она готова к новым отношениям.

Тина Кароль 112 Украина

Леся Никитюк

О ее личной жизни ничего не известно, кроме того, что у нее есть любимый пес по кличке Рафаэль.

Леся Никитюк 24 канал

Экс-участница "ВИА Гры" является очень яркой и сексуальной девушкой. У Романовой 2-летний сын Мартин. По словам звезды, она сама хотела бы стать главной "холостячкой" страны. Романова заявила, что в современном мире сложно найти хорошего человека, лично она пока такого не встретила.

Миша Романова Экспресс газета

Пока певица официально не представила общественности своего избранника, вполне вероятно, что ее личная жизнь может измениться до старта второго сезона.

Наталья Могилевская LIGA.net

Совсем недавно певица развелась со своим супругом, в браке с которым пробыла всего полгода. По словам Гросу, времени на поиски возлюбленного у нее пока нет, поэтому проект "Холостячка" может ей идеально помочь в этом.

Алина Гросу UkrMedia

36-летняя Татьяна Решетняк сама воспитывает сына Даниэля. Летом певица призналась, что у нее появился любимый человек, однако уже через несколько месяцев они расстались.

В пресс-службе артистки сообщили, что пока предложений стать главной героиней "Холостячки" не было.

TAYANNA Best Music

Солистка группы "НеАнгелы" уже полтора года как разведена. Она воспитывает двоих детей и о личной жизни артистки пока неизвестно. Ранее она намекала, что у нее появился другой мужчина, но она еще не представила его публике.

Слава Каминская "Факты"

Недавно появилась информация о том, что известная гимнастка закрутила роман с экс-холостяком Сергеем Мельником. Многие считают, что все это был пиар-ход, поэтому ее также включили в список "завидных холостячек".

Анна Ризатдинова 24 канал

Свои отношения с мужчинами певица не афиширует, но все же завидная невеста может стать главной героиней шоу "Холостячка".

Злата Огневич 24 канал

Украинская актриса пока никак не комментирует возможность принять участие в реалити-шоу, но все же ее включили в список "холостячки", так как на сегодняшний день она является одной из самых популярных знаменитостей кино.

Дарья Петрожицкая iod.media

Напомним, "Холостячка" – украинское реалити-шоу свиданий, появившейся в октябре 2020 года на телеканале "СТБ".

В каждом выпуске главная героиня встречается с одним или сразу несколькими мужчинами. Эти свидания проходят в разных местах. Во время встреч мужчины должны понравиться "холостячке", чтобы заинтересовать ее и избавиться от конкурентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в восьмом выпуске реалити "Холостячка" шоу покинул Андрей Рыбак.