Леся Никитюк решилась на эксперимент с волосами. Фото

Obozrevatel Люди 13:04, 5.12.2020 Обновлено: 13:37, 5.12.2020

Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила пользователей сети новой сменой имиджа.

Знаменитость часто примеряет на себе новые образы, один из последних – звезда появилась с лысиной на шоу "Танці з зірками". В этот раз Никитюк выбрала более скромный образ – артистка нарастила локоны длинною до талии.

Фото с обновленной прической телеведущая опубликовала в Instagram, где спросила поклонников, с какой длинной ей лучше: короткими или длинными волосами.

Леся Никитюк с новой прической.
Instagram Леси Никитюк
Леся Никитюк с длинными волосами.
Instagram Леси Никитюк

Смена имиджа Никитюк настолько пришлась по душе пользователям сети, что те в свою очередь засыпали звезду под снимками лестными комментариями. Даже украинские звезды отметили, что новый образ очень к лицу артистке.

"Красавица в любом образе", "Ох и ах", "Очень красиво, на себя не похожа", – писали знаменитости под фото телеведущей.

Украинские звезды отметили, что новый образ очень к лицу Никитюк.
Instagram Леси Никитюк
Фанаты засыпали Никитюк комплиментами.
Instagram Леси Никитюк

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, также сменила имидж украинская певица Michelle Andradе.

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