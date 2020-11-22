Леся Никитюк попала в трамвайное ДТП

Украинская телеведущая Леся Никитюк попала в ДТП: трамвай, на котором звезда путешествовала, сошел с рельсов.

Неприятный инцидент случился с артисткой на Галичине, когда та решила прокатиться на раритетном карпатском трамвайчике.

"Маршрут имеет протяженность 13 километров. Трамвай проезжает его за четыре часа. Пешком этот отрезок можно пройти быстрее, но как же романтично прокатиться по узкоколейке", – рассказывала ведущая "Le Маршрутке".

С Лесей Никитюк случился неприятный инцидент на Галичине. пресс-служба Леси Никитюк

По пути трамвай сошел с рельсов, благо, никто из туристов не пострадал, поскольку он ехал не на большой скорости. Пришлось только прервать экскурсию и подождать около вагона, пока транспорт поставили обратно на рельсы.

"Я это почувствовала. Думала, что у нас только маршрутка ломается, а тут еще и трамваи со мной летят мимо путей", – поделилась звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк высмеяла Фреймут за ее "уроки этикета".