Леся Никитюк показала пышные ягодицы на пикантном фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в коротких джинсовых шортах, которые подчеркнули ее упругие ягодицы. Свой образ Никитюк дополнила белым топом и кроссовками. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

"Как вам такой челлендж?" – спросила телеведущая у поклонников. К слову, на фото Никитюк позировала лежа на кровати, уткнувшись лицом в подушку.

Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк расплакалась после разговора с американским актером и музыкантом Джаредом Лето.

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