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15 апреля • обновлено в 22:56
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Леся Никитюк показала пышные ягодицы на пикантном фото

3.5т
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Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в коротких джинсовых шортах, которые подчеркнули ее упругие ягодицы. Свой образ Никитюк дополнила белым топом и кроссовками. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

"Как вам такой челлендж?" – спросила телеведущая у поклонников. К слову, на фото Никитюк позировала лежа на кровати, уткнувшись лицом в подушку.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

Леся Никитюк показала пышные ягодицы на пикантном фото
Леся Никитюк показала пышные ягодицы на пикантном фото
Леся Никитюк показала пышные ягодицы на пикантном фото
Леся Никитюк показала пышные ягодицы на пикантном фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк расплакалась после разговора с американским актером и музыкантом Джаредом Лето.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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Коломиец Владислав
Коломиец Владислав
Тема красоты не раскрыта.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Достала уже своей задницей,вероятно думает что это сокровище нации...хехе
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