Лесе Никитюк – 33: телеведущая назвала самый лучший подарок на день рождения

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк 19 октября празднует свой день рождения – звезде исполнилось 33 года.

Так, знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в белом топе и шортах с денима. Образ она дополнила большим венком из красных цветов. Ведущая попросила поклонников оставлять приветствия под публикацией (фото смотрите ниже).

"Надела венок, села на стульчик и жду поздравлений. Я благодарю Бога за возможности и реализацию! Спасибо родителям за свой оптимизм, спасибо друзьям за то, что вы есть. Лучший подарок – это Ле Маршрутка в 18:00 на Новом канале и вафельный торт мамы Кэт", – написала Никитюк.

Телеведущей исполнилось 33 года. Instagram Леся Никитюк

К поздравлениям ведущей с днем рождения приобщились не только поклонники, но и звезды украинского шоу-бизнеса: Оля Цибульская, Александр Пономарев, MamaRika и другие.

"Ивановна, пусть на вашем дворе заблудится принц и останется форевер", "Многая лета", "С днем рождения, Леся. А стол накроешь?" – написали знаменитости в комментариях.

Лилия Подкопаева и Вячеслав Соломка поздравили Никитюк. Instagram Леся Никитюк

Оля Цибульская, Соня Плакидюк, Александр Пономарев, MamaRika, Тоня Матвиенко и Андрей Бедняков поздравили Никитюк с днем рождения. Instagram Леся Никитюк

Поклонники поздравили Никитюк с днем рождения. Instagram Леся Никитюк

Леся Никитюк празднует день рождения. Instagram Леся Никитюк

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября свой день рождения отпраздновала украинская певица, проживающая в России, Светлана Лобода. Артистке исполнилось 38 лет. По случаю праздника звезда опубликовала серию откровенных снимков в ванной.