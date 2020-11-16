Лещенко пожаловался на безденежье из-за коронавируса: нет средств даже на хлеб

Известный советский и российский певец Лев Лещенко пожаловался на плохое материальное положение из-за пандемии коронавируса.

По его словам, у некоторых артистов остались денежные накопления, в то время как менее популярные певцы испытывают нужду. Также он отметил, что сам обращался за помощью к друзьям, пишет "Говорит Москва".

"Я не говорю о наших 20-30 звездах, да, они накопили какие-то деньги, но остальные-то люди бедствуют. Убили жанр просто, понимаете. У них даже пенсии нет. Пенсионеры хотя бы пенсию получают, а артисты вообще ничего не получают сейчас. Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет. Я знаю пожилых артистов, они не в топе, и они бедствуют. Мы вынуждены содержать коллективы. Хорошо, у меня есть благотворительный фонд, я накопил какие-то деньги, мне друзья помогают. Если б этого не было…", – рассказал Лещенко.

Кроме того, он добавил, что многие отечественные артисты из-за пандемии не имеют никакого дохода уже более полугода.

"Притом мы платим налоги, никто же их не отменяет. С этих же бедных артистов они платят транспортный налог, налог на недвижимость, если кто-то купил, ни дай бог, какую-то хибару. Ничего не получают, вообще ноль. Представьте себе, как можно прожить семь месяцев, вообще не получая ни копейки денег. Хорошо, помогают бабушки, дедушки, родители содержат", – подчеркнул певец.

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