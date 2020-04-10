Российский певец Лев Лещенко высказался по поводу обвинений в том, что он заразил певицу Надежду Бабкину коронавирусом.

В интервью МК артист заявил, что в стране началась "пандемия кликушества".

Лев Лещенко gazeta.ru

"Это прямо напасть какая-то, еще и пандемия кликушества ко всему прочему началась. Очень прискорбно. Только что мы с супругой Ирой вышли из больницы, и тут же, как обухом по голове, госпитализация Нади Бабкиной… Она моя коллега, мой товарищ, замечательная артистка, любимица народа и тоже не избежала этой напасти. И, казалось бы, безумную жалость и сострадание должны испытывать по отношению вообще ко всем, кто болеет. А происходит что-то совсем обратное. Какая-то вакханалия развернулась на чужом горе", – говорит Лещенко.

Надежда Бабкина today.ua

Кроме того, артист отметил, что многие были уверены, что он не выздоровеет:

"Я поражен, что есть люди, которые не только создают панику, но сеют какую-то нечеловеческую, зверскую злобу. Я признателен и благодарен всем, кто за меня переживал, но и понимаю в то же время, что кому-то хотелось и в моем случае какого-то трагического финала. Как это так – новелла благополучно закончилась? А все ждали, что он умрет. Выздоровел, зараза... Да, все лицемерно, неискренне, напыщенно. Люди ожесточились. Не знаю почему. Может, из-за состояния страха".

Лев Лещенко newsone.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у российской певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, произошло осложнение после пневмонии.

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