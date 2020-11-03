Лесь Подервянский отметил 68-летие: самые знаковые цитаты сатирика об Украине

Украинский художник, сатирик и драматург Лесь Подервянский во вторник, 3 ноября отметил свой день рождения – ему исполнилось 68 лет.

Подервянский знаменит своими ироническими пьесами, которые затрагивают остросоциальные темы и наполнены резкими формулировками и нецензурной лексикой. Также писатель имеет четкую гражданскую позицию и нередко комментирует ситуацию в стране. OBOZREVATEL публикует самые знаковые цитаты знаменитого сатирика про Украину, ее народ и культуру.

"Парадокс Украины в том, что ее элита всегда представляла ее худшую часть, хотя должно быть наоборот... ".

"Украинский юмор был, есть и будет, и его совершенно невозможно втянуть в телевизор, из-за его очевидной "неформатности". Поэтому "ящик" живет по своим дебильным законам, а живое украинское слово – по своим. И они практически никогда не пересекаются".

Во власти не боги, а обычные рагули, которых мы сегодня поставили, а завтра снимем. А относительно самих политических персонажей, то они не могут быть другими, потому что такое общество. Есть закон физики и все его знают, что де*ьмо всегда плавает наверху.

"... Мордастый телевизор Sony показывает смешное и одновременно с тем трагическое кино. Это не Кустурица и не Гринуэй. Это заседание Верховной Рады".

"Мы живем в де*ьме и делаем вид, что это – гладиолусы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лесь Подервянский заявил, что украинцы никак не смогут сосуществовать с россиянами, потому что те не воспринимают Украину, как самостоятельное государство.