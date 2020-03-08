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8 марта • обновлено в 19:02
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

12.8т
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которой хирургическим путем удалили силиконовые импланты из груди из-за разрыва одного из них, показала фото в купальнике.

Снимок с отдыха на ее странице в Instagram появился в воскресенье, 8 марта. Женщина опубликовала фото в формате сторис.

На нем она позирует в солнцезащитных очках и ярко-розовом купальнике, сидя на шезлонге.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Фото: instanews-media.ru

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Скриншот

Напомним, Кудрявцева сама рассказала о том, что попала в больницу из-за проблем с имплантом. Она призналась, что увеличила грудь 15 лет назад.

По словам телеведущей, ей пришлось перенести срочную и очень тяжелую операцию.

Кудрявцева до удаления имплантов

Кудрявцева до удаления имплантов

Cosmopolitan

Кудрявцева до удаления имплантов

Кудрявцева до удаления имплантов

Wday.ru

Как писал OBOZREVATEL, недавно Лера Кудрявцева объявила о своем уходе с канала "Муз-ТВ" после скандала с премией.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Персона
Лера Кудрявцева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес фотографии пластическая хирургия
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
и 2 месяца не прошло,оперативно обозавцы
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