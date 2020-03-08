Российская телеведущая Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которой хирургическим путем удалили силиконовые импланты из груди из-за разрыва одного из них, показала фото в купальнике.

Снимок с отдыха на ее странице в Instagram появился в воскресенье, 8 марта. Женщина опубликовала фото в формате сторис.

На нем она позирует в солнцезащитных очках и ярко-розовом купальнике, сидя на шезлонге.

Лера Кудрявцева Фото: instanews-media.ru

Лера Кудрявцева Скриншот

Напомним, Кудрявцева сама рассказала о том, что попала в больницу из-за проблем с имплантом. Она призналась, что увеличила грудь 15 лет назад.

По словам телеведущей, ей пришлось перенести срочную и очень тяжелую операцию.

Кудрявцева до удаления имплантов Cosmopolitan

Кудрявцева до удаления имплантов Wday.ru

Как писал OBOZREVATEL, недавно Лера Кудрявцева объявила о своем уходе с канала "Муз-ТВ" после скандала с премией.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.