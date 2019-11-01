Любимого певца Путина запретили еще в одной стране: где теперь он персона нон-грата

Известному российскому исполнителю Григорию Лепсу, который является одним из любимых певцов Владимира Путина, запретили въезд в Латвию.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, уточнив, что внес артиста в перечень лиц, которым запрещено посещать страну.

Лепсу запретили въезд в Латвию

"Основываясь на оценке служб безопасности и миграционном законе, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе в список нежелательных персон Латвийской Республики, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок", – отметил Ринкевич.

Что примечательно, на официальном сайте Лепса есть информация, что его концерты в Латвии должны были состояться в феврале 2020 года. В частности, 23 февраля – в Риге, 25 февраля – в Валмиере, 27 февраля – в Лиепае. Продажи билетов уже были запущены. Стоимость прохода на концерт в столице Латвии составляет €30–120.

Григорий Лепс instagram/gvleps

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Литва запретила въезд Лепсу. До этого включить артиста в так называемый "черный список" предлагали три члена Сейма – Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.

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