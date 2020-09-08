Лепс выступил в оккупированном Донецке. Фото

Во вторник, 8 сентября, в оккупированном Донецке выступил российский певец Григорий Лепс.

Концерт артиста состоялся на площади Ленина по случаю "Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны". Послушать Лепса пришло около 70 000 человек, передает Telegram-канал "Донбасс Сегодня" (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Григорий Лепс выступил в оккупированном Донецке. скриншот

Также по информации Telegram-канала Inside Donetsk, во время своего концерта Лепс исполнил гимн Российской Федерации.

Во время своего концерта в Донецке Лепс исполнил гимн РФ. Telegram-канал Inside Donetsk

К слову, по случаю праздника в так называемой "ДНР" был объявлен выходной, также "власти" отменили комендантский час.

На концерт артиста пришло около 70 000 человек. Telegram-канал Inside Donetsk

Напомним, что в 2017 году Григорий Лепс попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года Литва также запретила въезд Григорию Лепсу. До этого включить артиста в так называемый "черный список" предлагали три члена Сейма – Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.