Лепс раскритиковал российский шоубиз: предложил вернуть жесткие правила из СССР

Российский певец Григорий Лепс отличился странным заявлением о шоу-бизнесе в России и предложил вернуть жесткие правила для артистов, которые действовали в СССР.

По его словам певца, он бы вернул в российский шоубиз комиссии, члены которых определяли в советское время мастерство того или иного артиста, пишет MК.Ru.

"Раньше работали такие комиссии, которые определяли степень мастерства и уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы снова вернул",– заявил артист.

Григорий Лепс высказался о российском шоубизе Дни.ру

Стоит напомнить, что во времена СССР была система категорий и тарификации артистов и концертных исполнителей. Члены специальной комиссии определяли степень мастерства артиста и его категорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Григорий Лепс записал песню вместе с российским рэп-исполнителем Тимати. Трек "С чистого листа" вызвал волну критики в сети – его назвали главным провалом артистов. Так, всего за несколько часов с момента публикации на YouTube клип собрал более 200 тысяч дизлайков. Вскоре авторы скрыли количество лайков и дизлайков.