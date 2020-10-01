Лепс потерял бизнес из-за пандемии коронавируса

Российский певец Григорий Лепс вынужден был закрыть свою кулинарную лавку с пирогами в центре Москвы, открытую всего год назад.

Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на сотрудников музыканта. По словам инсайдеров, Лепс "распрощался" с бизнесом из-за пандемии коронавируса – во время действия санитарных ограничений предприятие стало убыточным.

"Кулинарную лавку "Пироги" певец открыл в центре Москвы буквально год назад. Цены на пирожки и десерты были более чем демократичные, однако начинание не оправдало надежд – несколько дней назад кафе приостановило свою работу. По словам сотрудников, оно не приносило Лепсу ожидаемого дохода, а в период пандемии и вовсе стало сильно убыточным. Как минимум аренда помещения на Пятницкой, хоть и довольно небольшого, – вопрос затратный", – говорится в сообщении.

Григорий Лепс на открытии своей кулинарной лавки "Пироги". starhit.ru

Отмечается, что до закрытия Григорий Лепс планировал открыть сеть подобных кафе. В Москве у него продолжают работать рюмочная и ресторан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 сентября российский певец Григорий Лепс выступил в оккупированном Донецке. Концерт артиста состоялся на площади Ленина по случаю "Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны".