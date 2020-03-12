Леонтьев отменил концерты из-за операции: что произошло

Известный российский 70-летний певец Валерий Леонтьев отменил несколько концертов из-за болезни. Как оказалось артисту пришлось пережить операцию.

Об этом сообщил концертный директор Леонтьева Борис Чигирев.

instagram/valera_leontiev

"Нормально у него все с самочувствием. Просто он делал операцию там на спину в январе месяце. У него какое-то обострение, я даже не могу сказать профессиональным языком. Но, типа, радикулита что-то случилось. Это временное явление. Сейчас уже все в норме", — заявил он.

instagram/valera_leontiev

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Валерий Леонтьев перенес тяжелую болезнь – артиста сразила пневмони. К Леонтьеву "скорая" приезжала по несколько раз в день ставить капельницы, так как только они спасали исполнителя.

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