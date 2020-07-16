Леониду Агутину – 52: как певец изменился с начала карьеры

16 июля запрещенный СБУ российский певец и композитор Леонид Агутин отмечает свой 52-ой день рождения.

Агутин является одним из самых востребованных в РФ исполнителей, который активно выступает на "большой сцене" уже более 30 лет. OBOZREVATEL решил узнать как выглядел Агутин в молодости и как он изменился сейчас.

Российские звезды эстрады часто называют Агутина "босоногим мальчиком российской эстрады" в память о первой песне "Босоногий мальчик", которая сделала его знаменитым.

Как выглядит Агутин сейчас Teleprogramma.pro

С 1989 года он ездил по республикам СССР с гастролями в составе известных российских коллективов в качестве "разогревающего" артиста. Отец Леонида Николай Агутин имел эстрадно-музыкальную биографию. Он был вокалистом, участником знаменитого советского вокально-инструментального ансамбля "Голубые гитары" – того самого, в котором начинали многие легенды российской эстрады: Игорь Крутой, Вячеслав Малежик, Роксана Бабаян и тд.

Леонид Агутин в детстве Instagram Леонида Агутина

В 1994 году Агутин презентует свой главный хит "Хоп хей, ла ла лэй" и песню "Голос высокой травы". Тогда он впервые становится победителем престижного на то время конкурса "Песня года" сразу в трех номинациях: "Лучшая композиция в году", "Лучший альбом" и "Певец года". С тех пор, собственно, и начался его путь в качестве артиста, известного на все постсоветское пространство.

Леонид Агутин в юности Instagram Леонида Агутина

Тогда его от множества других артистов эстрады отличал своеобразный стиль – длинные кудрявые волосы, потертые джинсы и цветные рубашки. В настоящее же время певец выглядит совершенно по-другому – он заметно прибавил в весе, кардинально изменил прическу и начал отдавать предпочтение более сдержанному, деловому стилю в одежде.

Леонид Агутин и Алла Пугачева Passion.ru

До 2015 года певец также пользовался популярностью – и в Украине, однако после выступлений в аннексированном РФ Крыму артиста внесли в базу "Миротворец", ему запрещен въезд на территорию Украины.

Молодой Леонид Агутин Instagram Леонида Агутина

Агутин на пике популярности ShowbizDaily.ru

Агутин и Газманов Дни.ру

Агутин и Варум Instagram Леонида Агутина

Леонид Агутин сейчас GlobalSib

Личная жизнь Агутина

В разные годы Агутина связывали любовные отношения со многими женщинами. Первой женой артиста была женщина по имени Светлана. С ней Леонид прожил около пяти лет, однако впоследствии развелся в 1993 году. Также он состоял в гражданском браке с балериной Марией Воробьевой. В рамках этого любовного союза на свет появилась их дочь Полина (1997 год).

Семья Агутина и Варум Instagram Леонида Агутина

В 2000-м году Агутин женился в третий раз. Новой супругой артиста стала певица украинского происхождения Анжелика Варум. Свадебная церемония прошла в Венеции, перед этим брак был узаконен в России. В дуэте со своей женой Анжеликой Варум артист записал множество песен, которые оказали в последствии заметное влияние на развитие их карьеры.

Свадьба Агутина и Варум (2000 год) Газета.Ру

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая 2020 года российская певица и жена Леонида Агутина Анжелика Варум отметила день рождения – ей исполнился 51 год. Смотрите подборку откровенных фото артистки.