Леонардо ДиКаприо впервые станет отцом – СМИ

Юля Ухина Люди 09:38, 1.10.2020 Обновлено: 09:45, 1.10.2020

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камилой Морроне.

Об этом изданию Woman's day рассказали друзья звездной пары. По словам инсайднров, Морроне пока находится на первых месяцах беременности.

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне. коллаж

От самого актера подтверждения этой информации еще не последовало. Однако, как отмечают поклонники Леонардо, не так давно его возлюбленная Камила была замечена на пляже с округлившейся формой живота. К слову, пара встречается около трех лет.

Камила Морроне и Леонардо ДиКаприо. hellomagazine.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леонардо ДиКаприо застукали за пикантным занятием с любимой Камилой Морроне.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Кривонос назвал три шага принуждения России к миру

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

На Ривненщине пенсионерки обвинили Украину в войне против России

В "ЕС" потребовали созвать Раду и провести расследование из-за разграбления фонда COVID-19

"Андрей подключился!" Лерос обнародовал резонансные разговоры Тищенко-Комарницкого, фигурирует Ермак