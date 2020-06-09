Известный голливудский актер Леонардо ДиКаприо вместе со своей избранницей, знаменитой моделью Камиллой Морроне, устроили шопинг.

Снимки пары, где они выходят с покупками из супермаркета, появились на странице Instagram под названием jackdawsonfpp (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что пара купила пиццу, а также другую еду. Выглядят ДиКаприо и Морроне обыденно – оба в простой одежде и, что важно, в масках и даже резиновых перчатках.

Леонардо ДиКаприо Instagram jackdawsonfpp

Леонардо ДиКаприо Instagram jackdawsonfpp

Вероятно, они решили сделать покупки сразу на несколько дней, о чем свидетельствует количество их пакетов.

ДиКаприо и Морроне на шопинге Instagram jackdawsonfpp

ДиКаприо и Морроне на шопинге Instagram jackdawsonfpp

Известно, что Камилла моложе Леонардо на 23 года. Они впервые попали под прицел папарацци около года назад. С тех пор интерес прессы к их союзу не утихает.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Леонардо ДиКаприо застукали за пикантным занятием с возлюбленной.

Также сообщалось, что спутница ДиКаприо снялась в откровенной фотосессии.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!