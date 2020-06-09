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9 июня • обновлено в 18:22
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Леонардо ДиКаприо и Камиллу Морроне застукали на шопинге: как выглядит актер во время пандемии. Фото

1.2т
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Известный голливудский актер Леонардо ДиКаприо вместе со своей избранницей, знаменитой моделью Камиллой Морроне, устроили шопинг.

Снимки пары, где они выходят с покупками из супермаркета, появились на странице Instagram под названием jackdawsonfpp (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что пара купила пиццу, а также другую еду. Выглядят ДиКаприо и Морроне обыденно – оба в простой одежде и, что важно, в масках и даже резиновых перчатках.

Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо

Instagram jackdawsonfpp

Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо

Instagram jackdawsonfpp

Вероятно, они решили сделать покупки сразу на несколько дней, о чем свидетельствует количество их пакетов.

ДиКаприо и Морроне на шопинге

ДиКаприо и Морроне на шопинге

Instagram jackdawsonfpp

ДиКаприо и Морроне на шопинге

ДиКаприо и Морроне на шопинге

Instagram jackdawsonfpp

Известно, что Камилла моложе Леонардо на 23 года. Они впервые попали под прицел папарацци около года назад. С тех пор интерес прессы к их союзу не утихает.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Леонардо ДиКаприо застукали за пикантным занятием с возлюбленной.

Также сообщалось, что спутница ДиКаприо снялась в откровенной фотосессии.

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Персона
Леонардо ДиКаприо
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