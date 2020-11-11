Леонардно Ди Каприо – 46: в сети показали, как изменился и поправился актер. Фото
Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо 11 ноября отметил свое 46-летие. Так, кинозвезда решил провести этот день в компании близких – отца Джорджа, друга и коллеги Эмиля Хирша и других.
Папарацци поймали Ди Каприо на камеру вместе с Хиршем и слили снимки в сеть – на кадрах видно, что актер заметно прибавил в весе и потерял физическую форму. Об этом пишет The Sun.
Знаменитость проводит время на одном из пляжей Малибу в Калифорнии. Снимки были сделаны в канун дня рождения актера и быстро разлетелись по западным СМИ.
Многих поклонников звезды также смутил факт, что рядом с Ди Каприо на отдыхе по случаю его 46-летия не было его возлюбленной Камилы Морроне, с которой он неоднократно появлялся на любимом пляже.Как сейчас выглядит Леонардо Ди Каприо:
Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Леонардо Ди Каприо якобы впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камилой Морроне. Такую информацию распространили друзья пары, однако сами они не прокомментировали ситуацию.