Леонардно Ди Каприо – 46: в сети показали, как изменился и поправился актер. Фото

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо 11 ноября отметил свое 46-летие. Так, кинозвезда решил провести этот день в компании близких – отца Джорджа, друга и коллеги Эмиля Хирша и других.

Папарацци поймали Ди Каприо на камеру вместе с Хиршем и слили снимки в сеть – на кадрах видно, что актер заметно прибавил в весе и потерял физическую форму. Об этом пишет The Sun.

Знаменитость проводит время на одном из пляжей Малибу в Калифорнии. Снимки были сделаны в канун дня рождения актера и быстро разлетелись по западным СМИ.

Многих поклонников звезды также смутил факт, что рядом с Ди Каприо на отдыхе по случаю его 46-летия не было его возлюбленной Камилы Морроне, с которой он неоднократно появлялся на любимом пляже.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Леонардо Ди Каприо якобы впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камилой Морроне. Такую информацию распространили друзья пары, однако сами они не прокомментировали ситуацию.