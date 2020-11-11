Леонардно Ди Каприо – 46: в сети показали, как изменился и поправился актер. Фото

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Леонардно Ди Каприо отметил день рождения

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо 11 ноября отметил свое 46-летие. Так, кинозвезда решил провести этот день в компании близких – отца Джорджа, друга и коллеги Эмиля Хирша и других.

Папарацци поймали Ди Каприо на камеру вместе с Хиршем и слили снимки в сеть – на кадрах видно, что актер заметно прибавил в весе и потерял физическую форму. Об этом пишет The Sun.

Знаменитость проводит время на одном из пляжей Малибу в Калифорнии. Снимки были сделаны в канун дня рождения актера и быстро разлетелись по западным СМИ.

Как выглядит Ди Каприо в 46 лет

Многих поклонников звезды также смутил факт, что рядом с Ди Каприо на отдыхе по случаю его 46-летия не было его возлюбленной Камилы Морроне, с которой он неоднократно появлялся на любимом пляже.

Как сейчас выглядит Леонардо Ди Каприо:
Папарацци поймали Ди Каприо на камеру.
Как изменился Леонардо Ди Каприо
Папарацци поймали на камеру поправившегося Ди Каприо
Как Леонардо Ди Каприо выглядел раньше:
Леонардо Ди Каприо: как выглядел раньше
Леонардо Ди Каприо в юности
Молодой Леонардо Ди Каприо
Ди Каприо в молодости
Как выглядел Леонардо Ди Каприо

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Леонардо Ди Каприо якобы впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камилой Морроне. Такую информацию распространили друзья пары, однако сами они не прокомментировали ситуацию.

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