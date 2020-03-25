Известная российская блогерша Лена Миро жестко высказалась об украинском рэпере Джигане, который, вернувшись из Майами, устроил шумную вечеринку со своими друзьями.

В своем блоге Миро заявила, что артист должен соблюдать карантин, ведь он может быть носителем вируса.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

"Пока Самойлова пишет о том, что села с детьми на карантин, Джиган зовет в дом пацанов и девушек. Лично мне невооруженным глазом видно, что вся эта публика – совсем без мозгов, включая самого Джигана. Весьма вероятно, что он сам уже – носитель вируса", – пишет Миро.

Джиган Instagram @iamgeegun

"Джиган прилетел из Штатов – из очага бушующей эпидемии, просидев 12 часов в закрытой железной коробке самолета с одним и тем же циркулирующем в ней – скорее всего, заразным! – воздухом. Он довольно молод, и в его проспиртованном и прокуренном организме вирус может сидеть тихо. Так же тихо Джиган может передать вирус своим безмозглым гостям. Так же тихо они передадут вирус кому-то еще. Так же тихо, но в страшных муках, задыхаясь от нехватки воздуха, кто-то, в конце концов, умрет. И, скорее всего, этим человеком будет тот, кто и заграницей-то никогда не был. Вряд ли это будет сам Джиган. А жаль", – считает блогерша.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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