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25 марта • обновлено в 08:25
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Лена Миро разгромила Джигана за вечеринку во время карантина

1.9т
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Известная российская блогерша Лена Миро жестко высказалась об украинском рэпере Джигане, который, вернувшись из Майами, устроил шумную вечеринку со своими друзьями.

В своем блоге Миро заявила, что артист должен соблюдать карантин, ведь он может быть носителем вируса.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

"Пока Самойлова пишет о том, что села с детьми на карантин, Джиган зовет в дом пацанов и девушек. Лично мне невооруженным глазом видно, что вся эта публика – совсем без мозгов, включая самого Джигана. Весьма вероятно, что он сам уже – носитель вируса", – пишет Миро.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

"Джиган прилетел из Штатов – из очага бушующей эпидемии, просидев 12 часов в закрытой железной коробке самолета с одним и тем же циркулирующем в ней – скорее всего, заразным! – воздухом. Он довольно молод, и в его проспиртованном и прокуренном организме вирус может сидеть тихо. Так же тихо Джиган может передать вирус своим безмозглым гостям. Так же тихо они передадут вирус кому-то еще. Так же тихо, но в страшных муках, задыхаясь от нехватки воздуха, кто-то, в конце концов, умрет. И, скорее всего, этим человеком будет тот, кто и заграницей-то никогда не был. Вряд ли это будет сам Джиган. А жаль", – считает блогерша.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

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Автор
Анна Михно
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
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